以主演《媳婦的美好時代》、《我們結婚吧》坐收人氣與硬底實力肯定的大陸一線男星黃海波，有著「國民老公」美稱的他，2014年在北京某酒店嫖妓遭警方活逮，事後黃海波供認不諱，被行政拘留後繼續接受６個月收容教育，之後黃海波選擇退出演藝圈，如今被爆試圖復出但不成功，靠老父親的退休金過生活，跟過去的生活相差甚多。

黃海波因5年前嫖妓案身敗名裂，事後還傳對方是名變性人，各種負面傳聞不斷傳出，讓他名聲臭到極致，慘遭廣電總局封殺，而他當時黯然退出演藝圈，直到今年初試著復出，還註冊了新社群帳號「海皮」，貼出爬樓梯影片寫道：「哲學兩句，人生就是爬梯」，而他的模樣明顯變得蒼老，讓網友大嘆「看起來飽經風霜」。

至於黃海波的近況，曾跟他合作《媳婦的美好時代》、《我們結婚吧》的名導劉波，最近在訪談中透露了消息，直呼黃海波「已經快揭不開鍋了」，如今經濟狀況窘迫，靠著爸爸的退休金勉強生活，劉導還說有戲要拍需要用人時，會找黃海波的老婆，但多只是些小角色，賺不了太多錢，「他老婆除了拍戲，還在外面兼職打工」，工作得很辛苦，也為黃海波緩頰，認為他風光不再，如今也知道自己的錯誤，盼外界能再給他一次機會。

(中時電子報)