空軍台南基地展示幻象2000戰機。（大忠里長許智雄提供／程炳璋台南傳真）

空軍台南基地17日預演彩排，就吸引1000人進入先睹為快。（大忠里長許智雄提供／程炳璋台南傳真）

空軍台南基地營區19日開放參觀，展示國軍現有最精良的幻象2000、F16、經國號戰機與阿帕契攻擊直升機，預估吸引10萬民眾湧入，基地17日上午進行開放前預演即吸引上千人圍觀。

空軍為了推廣募兵與宣導國防，預計19日開放參觀台南空軍基地，現場展示空軍現有最精良的各式戰機與防空飛彈，並有戰機飛行表演，活動未演先轟動，一度傳出有其他開放參觀日，軍方澄清正式開放參觀僅有19日一天。

空軍台南基地17日進行飛行預演，吸引附近上千里民申請入內先睹為快，包括雷虎小組、幻象2000、F16與經國號戰機都騰空飛過會場，並「低空衝場」讓人感受「音爆」震撼力，現場除了國軍多架主力戰機，並展示一架阿帕契直升機，另外也有戰車地對空飛彈。

「這不是模型耶！是真的」今年原本選定台南、花蓮空軍基地對外開放，花蓮場因颱風取消，台南成為全台唯一場，17日正值上班日，數十架各式軍機在空軍基地已呈列完畢，預演開放參觀僅兩小時，甚至有里民請假進入基地搶先爭睹戰機翱翔的英姿，19日全面開放，軍方預估有10萬人湧入基地。

(中時 )