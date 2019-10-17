韓國女星雪莉14日被發現在家中身亡，得年25歲，而今天（17日）是雪莉出殯的日子，喪禮及出殯儀式尊重家屬意願，都不對外公開喪禮，不過據悉昔日團員f(x)成員都現身送雪莉最後一程，而曾身為同團隊長的宋茜，稍早則首度在網發文並曬出昔日f(x)五人合體的燦笑舊照。

從女團「f(x)」出身的雪莉，雖然在2015年退出團體，不過她與團員一同闖蕩演藝圈，已累積如家人般的革命情感，雪莉的離世更讓昔日隊友大受打擊，Amber宣布停工、Krystal被直擊在靈堂痛哭，Luna更心碎到中斷音樂劇演出。

昔日團長宋茜還因事發後沒發聲而遭酸民狂轟，她今天送完雪莉後，則在IG首度發文，宋茜曬出昔日f(x)在2009年剛出道的5人合照，並寫下：「雪莉呀，今天天氣很好，好好地走，我不會忘記妳的，愛妳…」，字字句句讓人看到都鼻酸了。

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