中國森田企業集團與索羅門群島簽屬一份秘密協議，獲得索羅門轄下整個圖拉吉島及其周邊地區的獨家開發權。美國與澳洲擔憂，中國將在圖拉吉島上進行軍事開發，將勢力擴展到南太地區。

中國在南太的拓展行動經過策畫。紐約時報報導，就在達成圖拉吉島協議的前幾天，索羅門群島與中華民國斷交，與北京建交；另一個太平洋島國吉里巴斯也在同一週效仿了索羅門群島的做法。

圖拉吉島戰略地位重要，曾是英國在南太的戰略總部，之後又成為日本的太平洋戰略總部。第二次世界大戰期間，圖拉吉島與瓜達卡納島的天然深水港使其成為兵家必爭之地。

報導說，這份中國與索羅門簽署的租賃協議讓圖拉吉島的居民震驚，美國官員則相當擔心，因為由圖拉吉島組成的南太平洋島鏈對防堵中國擴張勢力範圍至關重要。

紐西蘭坎特布里大學的中國問題學者安琳（Anne-Marie Brady）說：「中國正在將自己的軍事資產擴張到南太平洋地區，並在尋找友好的港口和友好的機場，這與以前其他崛起中的大國所做的一樣。」

報導說，與之前中國在鄰近國家簽署的開發協議相比，圖拉吉島的開發協議缺乏公眾參與，所涉範圍也相當引人注目。

拿下這份可續簽的75年租約的是中國森田企業集團，據註冊記錄，它成立於1985年，是一家國有企業集團。

報導說，根據這份「戰略合作協議」副本，及兩名知情人士透漏，中國森田正在研究建設軍民兩用基礎設施的可能性。

這份簽署於9月22日的協議包括一個漁業基地、一個營運中心，以及建設或增強機場設施。儘管所羅門群島還沒有已被證實的石油或天然氣儲量，但協議還提到，中國森田對建設一個油氣碼頭有興趣。

協議還表示，政府將租賃整個圖拉吉島以及屬於該省的所有周邊島嶼，用於「經濟特區或適合任何開發的任何其他產業」的開發。

地方官員則對此表示，這份協議還不是正式的最後版本。

報導說，在美國總統川普的「美國優先」政策下，美國正在從世界上很多地方退出，北京正在敲響那些敞開的大門。

(中央社)