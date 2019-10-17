考試院日前審查《政務人員法》草案，行政院人事行政總處人事長施能傑突然主張，考試院主管權只及於常任文官，政務人員不歸考試院管，引發考試委員質疑行政院「侵門踏戶」。考試院秘書長李繼玄，今天在立法院備詢時表示，此舉改變了行政院從民國31年起的見解。

國民黨立委王育敏今天在司法法制委員會質疑，《政務人員法》屬於考試院的法制權，相關法案過去都是考試院提案，沒想到現在行政院竟然說考試院沒有主導權，想要自己提版本，此舉是侵犯到考試院的法制權，破壞了五權分立的憲法架構。

李繼玄還原當時的狀況，10月3日考試院召開全院審查會審查《政務人員法》，施能傑受邀出席，卻突然主張該法主政權在行政院，此言改變了行政院從民國31年來的見解；考試院於民國87年首次提出政務人員法，會銜行政院到立法院審查，立法院在民國84年跟民國85年也都把《政務人員法》的法制權交給考試院來決議。

李繼玄表示，因為施的發言事出突然，當天會議沒有共識，主席當場裁示下次再議，由於考試院是合議制，通過才是考試院的政策立場，目前會議還沒結束，還在審議中。會請院及部的幕僚，提出嚴厲意見，在會議上理性討論。

(中時 )