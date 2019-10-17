基隆一名張姓男子明知汽車車牌已被註銷，但仍堅持上路，行經信義區遭警方攔檢，並扣下車牌，他心生不滿，與警方發生言語衝突，還偷錄執法過程。張男事後在臉書及專頁辱罵攔檢他的員警「特別下流」、「死T」等，更公開長相，恐嚇說「騎車要注意不要跌倒」。文章在網上迅速傳開，警方事後請他到案說明，但他卻二度辱罵。基隆地檢署近日偵結，依公然侮辱、誹謗等4罪將他起訴。
檢方起訴指出，張男由於車輛逾期沒有檢驗，車牌遭監理站依法註銷，但他於4月仍開著自己的愛車上街，沒想到在途中遇到信義派出所的員警攔查。經警方一查之下，查出張男駕駛的車輛早已被註銷車牌，警方便依法開罰，並拆下車牌、扣留車輛。
此舉引發張男不滿，他憤而下車，全程對著警方錄影，並在返家後，將影片上傳到臉書及專頁，並寫下「某些警察就是特別下流會玩，那3位警察，騎車要注意不要跌倒」及「死T」等字眼，並上傳影片公開員警長相，導致其名譽受損、心生畏懼。
貼文甫上網便迅速傳開，很快就被員警發現，且內容涉及侮辱警方，警方馬上請張男到派出所說明，但張男不僅沒有出面，甚至二度狂嗆員警，把派出所一起罵進去，「XX所…別讓人抓到把柄喔」，信義派出所所長徐紹文合侮辱公署等罪一併對其提出告訴。
檢方偵訊時，張男承認文章是自己寫的，但不是在罵警方，都是員警自己對號入座。基隆地檢署檢察官認定張男觸法的行為是事實，依公然侮辱、誹謗、恐嚇及侮辱公署罪共4罪起訴。
(中時 )
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