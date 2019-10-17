針對10月10日高雄國慶升旗典禮主持人公開喊「韓總統加油」，民進黨高雄巿議員李雅慧17日在巿議會質詢高巿府觀光局是不是有補助經費，該怎麼處理？代理局長邱俊龍表示，已跟會計、政風討論該怎麼裁罰，金額則未定。

李雅慧17日在巿議會秀出截圖，指高雄10月9日金曲之夜，及隔天國慶升旗典禮，高雄巿長韓國瑜均出席，但分別有歌手公開喊「凍蒜」，及主持人喊「韓總統加油」，問兩場活動觀光局是不是有補助經費？該怎麼處理？

觀光局代理局長邱俊龍答詢說，10月9日金曲之夜是廠商提案、觀光局是指導單位，並沒有補助預算，而10月10日的國慶升旗，觀光局確實有經費在裡面，已跟會計、政風討論，要從違反合約的哪一條來裁罰，有可能是減價收受。

李雅慧表示，這就是她想突顯的行政中立的問題，有沒有利用行政資源。她認為像這樣的場合喊「總統好」等類似的有選舉元素，或者像站台、助講等，觀感都不是很好，未來的活動，應該考慮是不是要有相關的限制。

(中時 )