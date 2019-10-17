「索拉非尼＋栓塞」聯合型治療，可能是晚期肝癌患者更有效治療方式。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

肝癌患者一大福音！光田綜合醫院癌症中心主任暨腫瘤內科主任郭集慶等研究人員，耗時2年時間研究，發現抗癌口服標靶藥物sorafenib（索拉非尼）搭配肝動脈化學栓塞治療聯合療法，可增加晚期病患存活率達26％，由於肝癌發現時最常見已是晚期，此研究將有助於控制癌細胞、延續病患生命。

此項研究結果於知名國際癌症期刊《Cancers》刊登，也是全球首次有研究證實晚期肝癌病人採用索拉非尼搭配栓塞治療可提高存活率。郭集慶說，標靶藥物索拉非尼可增加晚期肝癌患者存活率6.5至10.7個月，但結果發現「索拉非尼＋栓塞」聯合型治療，可能是晚期肝癌患者更有效的治療方式。

郭集慶表示，肝癌每年影響數10萬人，在台灣排名10大癌症第2，由於肝臟沒有神經，初期不會疼痛也沒有明顯症狀，導致發現時最常見已是晚期肝癌，幾乎沒有可行手術切除方法，只能靠口服標靶藥物索拉非尼治療。

郭集慶指出，研究追蹤2112名台灣患者數據，發現「索拉非尼＋栓塞」聯合型治療與只有口服索拉非尼治療相比，在6個月和1年治療後，「索拉非尼＋栓塞」患者，存活率分別為80.3％和53.5％，而單獨口服索拉非尼治療者，存活率分別為54.4％和32.4％，存活率分別增加26％、21％。

郭集慶提醒，栓塞治療是過去數十年中，臨床治療肝癌的療法之一，利用阻斷供應惡性細胞養分的血管來殺死癌細胞，有效阻止腫瘤擴散；而搭配栓塞治療的晚期肝癌患者的肝硬化程度，必須在Child-Pugh分級上屬A者才適用。無論病患在接受口服索拉非尼治療後，接受1次或更多次栓塞療程，對存活率都有改善，且聯合治療副作用與只有口服索拉非尼相似，是病患可以接受的。

郭集慶表示，栓塞可添加到索拉非尼治療中，並改善結果，有助於病患有更高存活率。郭集慶說，希望研究成為肝癌治療的進步指標，同時也鼓勵更多索拉非尼搭配栓塞治療如何同時控制肝臟腫瘤機轉的相關研究能持續發展，讓晚期肝癌有越來越多、也更有效的治療方法可控制癌細胞、延續病患生命。

(中時 )