三峽區公所在三峽大橋兩側裝設42盞LED彩色燈泡，入夜後一片絢爛燈光亮起，彷彿一座三峽河面上的「彩虹大橋」。（三峽區公所提供／許哲瑗新北傳真）

跨越三峽河的三峽大橋興建迄今有40餘年歷史，過去常有民眾反映照明不足、燈光昏暗等問題，近日在三峽區公所規畫設計下，於橋樑兩側裝設42盞LED彩色燈泡，入夜後一片絢爛燈光亮起，與河面倒影相互輝映，營造三峽河浪漫及迷人的光影氛圍，不僅成為打卡新景點，更改善周邊照明不足問題。

三峽大橋於1978年興建，1980年完工通車，橋長約120公尺、寬20公尺，2014年新北市府斥資400萬元，在橋樑興建LED光雕，效果絢麗動人，可惜經過蘇迪勒颱風及多次雷擊，光雕設備受損嚴重，考量修復及維護經費龐大，2018年決議拆除光雕，卻造成周邊道路照明昏暗的問題。

三峽區公所指出，今年著手重新規畫燈光設計，除了考量特色及效果以外，經費也成為討論重點，最後決定在橋梁2側裝設42盞經濟且易維護管理的LED彩色燈泡，以不到光雕20分之一的經費，重現三峽大橋彩虹炫麗燈光，新的彩虹橋每晚6時30分點亮，符合橋梁燈飾節電精神，也有後續好管理、好維護等優點。

礁溪里長周志鴻表示，感謝三峽區公所的用心，彩虹燈飾改善人行道照明不足的問題外，也能結合鄰近愛國黃昏市集，吸引遊客夜間駐足，帶動周邊商機。

三峽區長陳文俊說，三峽大橋是三峽地區主要橋梁，橋下的自行車道以及河岸休閒步道更是許多民眾散步、運動好去處，歡迎民眾放慢腳步，不論從橋下欣賞橋上的燈光設計，或從橋上欣賞燈具在河面上的倒影，都別有一番風采。

(中時 )