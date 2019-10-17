夏曼．藍波安16日於德國法蘭克福書展舉辦講座，分享達悟族與海洋同生的感情。（許文貞攝）

台灣海洋文學代表作家夏曼．藍波安（右一）、作家廖鴻基（左二）16日於德國法蘭克福書展舉辦講座，與駐德代表謝志偉（右二）、法蘭克福書展副主席克勞蒂亞．凱瑟（Claudia Kaiser，左一）合影。（許文貞攝）

身為來自台灣蘭嶼小島的達悟族作家，夏曼．藍波安16日來到國際經濟重鎮的法蘭克福，在書展面對歐美讀者，他直言：全世界最好的文學家，不一定是白人。尤其是寫海。海明威寫《老人與海》，被西方世界視為海洋文學經典，但小說裡的老人84天釣不到魚，其實正代表他不懂月亮與潮汐，不是一個好漁夫，「這本書只是勵志小說，不是海洋文學。」

夏曼．藍波安表示，他在蘭嶼生活，每天起床，聽海的聲音，就知道當天的海洋狀況，晚上看見月亮，就會知道潮汐變化，一切都與海洋有關，「不是科學告訴我月亮和潮汐的規則。我從小就跟海長大，我的民族海洋，不是漢人認為的恐怖或災難，而是美女，思維完全不同。」

63歲的夏曼．藍波安，在蘭嶼生長，從小就深刻發現達悟族與漢人的差異，「在我上小學之前，我們小朋友都說我們自己的語言，但上學之後，就必須要學漢語，但那對我們來說非常困難。老師們因此認為我們都很笨，因為我們學不好漢語。我上大學時，漢人同學寫作文幾乎都85分以上，我卻只有60分，但如今卻是我成為作家。」

夏曼．藍波安在16歲時離開蘭嶼，到台灣工作、求學，直到32歲，才再重回故鄉，「我回到島嶼，為了要養我的父母親，每天去抓魚、潛水，這個過程被我寫成了《冷海情深》，讓沒有海洋文學的漢人，了解台灣也有海洋民族。原來我把身體帶進海裡，從這個身體轉換而來的文字，就叫做文學。」

對於西方的海洋文學經典，夏曼．藍波安認為，連海明威、康拉德等大作家，其實都不懂海洋，「我承認他們都是天才作家，但寫的都是虛構作品，雕琢的是文字的美學，不是在談海的真理。像是《黑暗之心》，雖然劇情很好，但最終目的都是要去掠奪海洋的資源。作為讀者，我看不到任何風與浪、月亮與潮汐的關係。」

夏曼．藍波安表示，「我想問全世界，什麼叫做海洋文學？西方宰制了我們看待海洋的觀點，這些國際級的世界經典海洋文學，沒有一本作品在談親近海洋，卻只談征服和掠奪，談海洋的惡與災難，正是證明了人面對海洋的傲慢，不懂得謙卑。」

(中時 )