桃園國際機場第三航廈主體工程6月第三次流標，交通部強調預算不會增加，要求桃機公司變更設計，桃機公司表示，初步計劃可能捨棄波浪屋頂與玻璃天窗的設計。交通部長林佳龍表示，桃機公司近日會提報變更計畫，交通部仍會以預算額度不變為目標。

桃機第三航廈周邊工程2017年5月動土，最大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，採用13萬個流動造型鋁管，可降低噪音並減少照明，耗資高達17億元。一開始設定2020年底完工、2021年初試營運，但許多廠商皆認為主體工程施工難度高、經費不足、工期太短，沒有投標意願，導致工程三度流標，完工期也一延再延。

桃機公司董事長王明德日前表示，若按現有計畫走下去，第三航廈恐會拖更久，主體工程造型設計勢必要改變，已與設計團隊說明預算執行的困境，要求能在預算內變更簡化設計，以實用功能為主。林佳龍8月更放話，第三航廈經費已追加至789億元仍無人投標，要求設計顧問公司針對預算上限，重新修改設計，如不能配合，就「不排除解約」。

林佳龍今日出席R-TEAM鐵道產業聯盟成立大會前受訪表示，8月時要求桃機公司在半年內，與設計顧問公司討論，在原預算額度下變更設計，目前過了2個月已有初步進度，預計近日會將初步計畫報部，交通部會以「預算不變」為目標進行核定，他也表示，「設計進行一定變更增加可行性的話，對工程進度也有幫助」。

(中時 )