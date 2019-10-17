前主播郭岱軒今年首度遇上人生低潮，迎來人生第一次失業，還因此出了一本《失業100天》的書，隨後連開兩節目，但如今傳出其中一個廣播節目《新聞ELEVEN》在14日勒令收攤，原因竟是節目來賓被不肖人士框騙上節目宣傳與上傳YouTube頻道都需要費用，前後遭到詐騙60萬，連帶讓郭岱軒節目衰掃颱風尾勒令關掉。

藍信祺（左）先前到郭岱軒（右）當來賓，談將三度投入選舉的故事，沒想到背後竟有不肖人士向藍詐財高達60萬。（圖／郭岱軒提供）

郭岱軒主持幾個月的早上11點時段廣播節目，突被下令停播，原因是有名唐姓男子假冒廣播電台業務，向先前上節目的來賓，也是在1981年犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年的前槍擊要犯藍信祺，前後收取他高達60萬，表示是上節目宣傳的費用與上傳YouTube頻道，上字幕與片頭的各種費用。

直到藍信祺上完節目後，主動打去電台詢問這些費用付出去後的進度，才讓中廣驚覺有人假冒中廣業務背後收錢。離譜的是廣播電台當天下令先收掉郭岱軒節目，也讓郭岱軒錯愕求證製作單位與藍信祺。

郭岱軒出示報案三聯單，怒告不肖人士害他丟掉主持棒。（圖／郭岱軒提供）

藍信祺向郭岱軒表示，唐姓男子向他以上節目3萬5、該節目直播影片上傳YouTube頻道，上字幕與片頭，還要再收3萬元費用，更表示前後已經付給對方60萬元。藍信祺得知害郭岱軒丟了電台主持工作，也感到相當自責，出示兩段與唐姓男子的對話截圖，今（17）日郭岱軒到警察局報警立案，控告唐姓男子背信，也表示藍信祺隨後也會控告唐姓男子詐欺，希望透過法律途徑還廣播公司與主持人清白，更要追討被騙走的60萬。

(中時電子報)