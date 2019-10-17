網友詢問小7宵夜怎吃才內行？(圖/截自PTT)

想吃宵夜又不想跑太遠，住家附近的7-11不失是一個好選擇，有網友提問，去7-11買什麼吃，才能讓店員覺得很內行？引起網友熱烈討論，意外釣出老饕口袋名單「神吃法」，還有前店員透露小 7 哪一類最夭壽好吃。

原PO在PTT以「宵夜去吃7-11 該買什麼來吃才最內行？」為題發文指出，肚子餓了想吃宵夜補充熱量，但又不想跑太遠，只想去住家隔壁的7-11，問大家該買什麼吃，才能讓店員認為很內行？有老饕指出「以宵夜的量，我覺得新出的椒麻麵（不是涼麵）+兩個茶葉蛋+第二件2折的冷凍義式香草雞腿，應該總共130塊吧，這幾樣CP值都不錯，或是把麵換成一樣第二件2折的冷凍鮭魚炒飯，總共110元，便宜又吃得飽」。

還有之前曾當過店員的人回應，小7最好吃的食品多半是「新品」丼飯類，自己最愛的吃法是「佛蒙特咖哩飯+冷凍櫃蒜味鹽酥雞」或「麻婆豆腐+冷凍櫃蒜味鹽酥雞」，通常這樣就飽到吐了又便宜。還有人推薦「兩顆茶葉蛋、一根芝心大熱狗」、「滑蛋雞蓉粥 么壽好吃」、「辣味雞絲＋茶葉蛋＋飲料」。

(中時電子報)