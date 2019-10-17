這起悲劇發生在本月，受害者西妮婭(Ksenia Katorgina)是一名27歲單親辣媽。她為了扶養9歲的女兒決定將自己的奧迪Q5賣出。當時她到一名買家的電話，不疑有他的赴約，卻不想最後竟遭人殺害，屍體還被塞入下水道中。而她的奧迪也遭無良兇手們販賣給不知情的第三人。

西妮婭為了扶養9歲的女兒決定將自己的奧迪Q5賣出。當時她到一名買家的電話，不疑有他的赴約，卻不想最後竟遭人殺害，屍體還被塞入下水道中。而她的奧迪也遭無良兇手們販賣給不知情的第三人。(影片/取自Телеканал 360 YOUTUBE)

據《太陽報》報導，整起事件的曝光源於該名買家在看見西妮婭失蹤的新聞後，意識到自己遭「賣家」欺騙，隨即報警。警方接獲通報後，隨即前往調查，並在該車中發現西妮婭的血跡。警方研判，當時嫌犯應該不只一人而是一對搭檔，在西妮婭獨自赴約後便襲擊她，接著將她殺害。在一段可疑的影像中警方鎖定了犯嫌，並一舉逮捕了一女兩男。警方根據他們的證詞，在下水道中找到了西妮婭的遺體。警方表示這3名犯嫌專挑婦女下手，懷疑他們可能不只犯下這起命案。

據報導表示，西妮婭之所以要賣車是因為她想要買下一個小公寓以便照顧9歲的女兒和年事已高的祖母。不料竟遭此橫禍。

(中時電子報)