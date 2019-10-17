33歲、育有一子的江先生，一個月前突然發現右側睪丸變硬，不痛不癢，前往就醫後確診第一期睪丸癌，得將睪丸根除。醫師提醒，睪丸癌早期症狀不明顯，如有無痛性的腫大、變硬，有沉重感等，就應提高警覺，前往就醫。

江先生因擔心睪丸病變，前往書田診所就醫。醫師發現他兩側睪丸大小差不多，但右邊的質地明顯變硬。經超音波檢查，確認男子罹患睪丸腫瘤，正常組織已被推擠到一旁。因腫瘤僅3公分，且侷限在睪丸內，男子透過手術切除後，僅需密切追蹤，暫時不必進行化療、放療。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤表示，睪丸癌早期症狀不明顯，常見症狀包括無痛性的腫大、變硬，有沉重感或合併陰囊積水、男性女乳化等。其中，10％的人會因睪丸腫瘤出血或梗塞造成急性疼痛，10％的人會出現遠端轉移症狀，如背痛、咳嗽、咳血、骨頭痛、下肢浮腫等。

洪峻澤表示，睪丸癌的確實病因尚不明確，先天因素來說，隱睪症患者發生睪丸癌機率較正常者高4-6倍以上。若母親在懷孕時使用女性荷爾蒙製劑，也會提高小孩罹患睪丸癌的機率。其他後天因素包括睪丸外傷、感染引起的萎縮等。

一旦罹患睪丸癌，治療的第一步驟是切除睪丸，再根據病理類別、期別決定是否追加放射或化學治療。洪峻澤表示，睪丸癌治療的預後相當好，若及早發現，治癒的機率相當高。接受手術者，前2年每3個月都要追蹤一次，之後3年每半年追蹤1次，5年之後每年追蹤1次即可。

洪峻澤提醒男性，蛋蛋的健康需靠自己來守護，應定期自我檢查，觸摸兩邊睪丸大小是否對稱、有無疼痛或變硬等。若懷疑有問題，應立即尋找泌尿專科醫師診察，千萬不要諱疾忌醫。

(中時 )