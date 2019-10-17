養樂多是從小到大都愛喝的國民飲品，吃完飯後配上小小一杯，不僅好喝又助消化，經典歷久不衰。但近期日本養樂多公司推出最新養樂多飲品「Yakult1000」，標榜內含活菌（代田菌）1000億個，更經過實驗證實，具有消除壓力、幫助睡眠的功效。

養樂多對腸胃有保健療效，據養樂多官網資料指出，養樂多內的活菌有助於增加腸內益生菌、減少腸內有害菌，並有助於改善腸內細菌菌相。

據養樂多官網資料指出，養樂多內的活菌有助於增加腸內益生菌、減少腸內有害菌，並有助於改善腸內細菌菌相。（摘自養樂多日本官網）

而最新推出的「Yakult1000」養樂多，比原本含活菌（代田菌）量高達10倍。且透過實驗證實，連續使用「Yakult1000」可改善暫時性精神壓力下的睡眠品質，例如當考生在準備考試時緊張的情緒導致無法入眠時，搭配持續飲用「Yakult1000」，就能夠改善睡眠品質，緩解壓力，同時還能夠改善腸道還境。

「Yakult1000」，標榜內含活菌（代田菌）1000億個，更經過實驗證實，具有消除壓力、幫助睡眠的功效。（摘自養樂多日本官網）

目前「Yakult1000」養樂多僅在日本當地做販售及配送，近期要去日本的朋友可以先喝為快。

Yakult1000

(中時電子報)