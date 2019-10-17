高雄市長韓國瑜請假三個月投入總統大選，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院沒有准駁的權利，只能備查。對韓國瑜參選沒有任何評論，但民選縣市首長，必須對所屬城市的市民與議會交代負責。

對於韓國瑜表示若他當選將廢除一例一休，Kolas指出，行政院很難對這些即興式的說法，有任何評論。不曉得韓國瑜在走訪行程、作出任何承諾之前，有沒有經過審慎的評估才做出承諾。

Kolas今天在行政院會後被問及韓國瑜請假參選議題，她說，韓國瑜的假單在15日當天下班前，已送到行政院，要再次強調行政院沒有准駁的權利，會將韓國瑜的假單予以備查。

她表示，過去的確沒有見過在當選縣市長的第一年、上任還不到一年就請假，且是要競選另外一個公職。韓國瑜可以做這樣的選擇，但韓國瑜這樣的決定，必須向當時一票一票投給他，希望他當高雄市長的市民交代、負責。

Kolas說，沒有任何一條法律規定韓國瑜不能選，這是事實；但尤其是政務、民選首長，除了須面對法律問題，還有政治問題，市民能否接受，就留給市民評論。

Kolas表示，蔡英文總統也是總統參選人，她選擇繼續上班、推動國政，這也是她的選擇，各自要為選民負責。

(工商 )