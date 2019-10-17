台北市長柯文哲挖角前親民黨北市議員黃珊珊擔任副市長，17日在議會也簽下會推北市境內月票的承諾書，民進黨「柯黑」議員王世堅面對黃珊珊站在柯旁邊，砲火明顯變小。王世堅也在會後受訪坦言，他因為跟黃有20年交情，並感嘆黃「人生總有1、2次做錯選擇」，同時也秀出「柯黑出境卡」，要將柯文哲趕出北市。

北捷年底將取消8折優惠，國民黨北市議員陳重文提議可推北市境內800元吃到飽月票，柯文哲也在議場簽下承諾書，但解釋「金額還要再算」。王世堅對此感到不屑，大酸柯是在放煙霧彈，明明嫌小市民8折過太爽，認為不行，但又擬出逃生計畫，動不動把市民當實驗品。他更秀出「柯黑出境卡」，自稱隨時都帶在身上，會發這張卡給柯，讓柯驅逐出境，且這張卡會流通的。

王世堅也靦腆坦言，對黃珊珊有手下留情，因為有20年交情，佩服黃的專業問政，頭一次看到黃珊珊站在備詢台，「火力確實就…嘿」，不過仍不會以私害公，對柯的針貶一樣有火力。

針對黃珊珊說要讓王世堅的哏變少，王笑說，黃珊珊在，確實讓他有所顧忌、不能淋漓盡致，但他1、2個哏就足以讓柯致命，黃現在剛上任有「慶祝行情」，雖然黃正直、有是非，但「人生總會有1、2次做錯選擇」。

對於柯挖角黃珊珊、北市議員林國成，讓親民黨在北市議會蕩然無存，王世堅感嘆，令人唏噓，黃、林2人雖「鍾鼎山林、各有其志」，但心裡難過，黃是親民黨主席宋楚瑜的「掌上明珠」，林國成是議會同事，其女林珍羽原本也是親民黨栽培的幼苗，但柯卻將親民黨2代都「連根刨起」。

王世堅指出，柯原本要組在野大聯盟，而宋楚瑜對柯是「不離不棄」，結果柯竟對宋「吃乾抹淨、用完即丟」，還寄望運用親民黨2020總統大選入場券，宋和親民黨都被柯糟蹋，所以宋應該會粉墨登場、捍衛黨的尊嚴。

「養鼠為患！」王世堅說，柯文哲對曾經拉拔柯的民進黨、親民黨是忘恩負義、恩將仇報、唯利是圖、欺善怕惡且毫無誠信，對誰都敢褒貶亂講話，唯獨沒對中共講錯1個錯字，柯騙得了一時、騙不了永久，註定會被選民唾棄，民眾黨不分區或許能得逞2、3席，但區域一定全軍覆沒，很快就淪為泡沫。

(中時 )