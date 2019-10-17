新北市衛生局於樹林區高風險菜園設立登革熱警示牌。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市樹林區今再傳登革熱病例，是本月6日以來的第5例，新北市衛生局表示，感染者為73歲男子，平時活動範圍以住家及坡內里風險菜園為主，研判感染與坡內里風險菜園有關，相關接觸者無症狀，將持續加強戶外噴消及孳生源清除，並將區塊防治範圍擴大至9公里。

衛生局調查，第5起病例住在樹林彭厝里，本身並無感染症狀，是經衛生單位於疫情調查過程中主動針對有感染風險的接觸者進行採檢，送驗後確診，依實驗室檢驗結果，推測發病日可能為10月1日，疑似過去就曾感染登革熱，因此驗出登革熱病毒抗體，人體無相關感染症狀。

衛生局表示，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等症狀，若出現疑似登革熱症狀應盡速就醫，避免持續透過蚊子叮咬傳播疫情。

衛生局強調，清除孳生源是防治登革熱根本之道，提醒民眾應定期每周清除住家內及周遭環境積水容器，避免養蚊，同時做好個人防護措施例如穿淺色長袖長、噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防治登革熱。

並請樹林區所有醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

(中時 )