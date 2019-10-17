好市多近日因為停車新制在網路上獲得不少民眾支持，但也有少部分人不贊同，有網友分享自己在英國好市多停車的經驗，他透露，在英國當地的好市多可免費停車3小時，但只要超時就會收取高昂停車費。原PO就因為超時10分鐘，被收取高達100英鎊，台幣近4000元。這讓他直呼，台灣好市多的停車收費標準，已經夠寬鬆了！

好市多停車話題吵得沸沸揚揚，原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》提到，英國好市多可免費停車3小時，離場後2小時內不可回來重複停，他在英國行程最後一天，在好市多退稅時，算準待滿3小時離開，沒想到因為媽媽去洗手間一趟加上心情太放鬆，不慎多待10多分鐘，代價是100英鎊（台幣近4000元）。

網友指出，為何英國人這麼守法？現在科技發達，連停車費罰單都是透過攝影機截圖拍攝，一翻兩瞪眼，沒得賴！且英國不只有好市多停車場這樣規定，很多收費停車場、超市或是賣場都這樣規定。他最後強調，「其實台灣好市多的收費標準已經夠寬鬆了」！

原PO超時10分鐘就噴掉台幣近4000元。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

PO文一出，引來大家熱烈討論，底下網友就回應，「很快就有，好市多會員大鬧停車場的新聞了」、「突然覺得500元低消可以停三個小時好佛心」、「台灣遇到這種事，一定是大鬧管理處，讓大家都不能做事」。

(中時電子報)