就業中心除了為求職者媒合工作機會，也會為雇主舉辦講座，期待打造健康友善的職場，促進勞資和諧。勞動部高屏澎東分署潮州就業中心邀請70名雇主參加講座，同邀請醫師談「年輕型失智症」，希望雇主能及早提供員工協助，建立更好的職場環境。

中心舉辦雇主座談會，內容包括中高齡者職務再設計、雇主雇用獎助、職場學習及再適應計畫等，希望透過各項就業促進獎補助計畫，增進雇主雇用求職民眾的意願，邀請在地企業雇主及民間團體參加。

還有「勞資關係經營及爭議案例解析」專題講座，由屏東縣政府勞工處分享勞資爭議案例，幫助雇主從實際面了解改善勞資關係。另外也邀請高雄長庚醫院神經內科及智能與老化中心主任陳乃菁，演講「年輕型失智症」。

內容包括年輕型失智症類別、行為判斷指標，及如何延緩與照護等，希望讓雇主認識年輕型失智症，未來面對身心狀況變化出現變化的員工，能提升敏感度，對於異常員工能及早提供協助。

中心主任楊采蘭表示，中心每年會不定期舉辦雇主座談會，希望幫助雇主建立健康友善職場，並促進勞資雙方關係的穩定與和諧，達到勞雇雙贏。王姓雇主表示，法律是死的，透過參加座談分享實際案例，有助於改善公司的勞動環境。

(中時 )