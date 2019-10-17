三田派出所所長陳俊佑進行犯罪預防宣導，幽默方式讓長者笑聲不斷。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為防止長者被不肖人士詐騙，清水警分局積極宣導犯罪預防，三田派出所日前結合下湳里舉辦重陽敬老活動，邀請年里民一同歡樂，所長陳俊佑以問答幽默方式跟進行宣導，現場歡笑聲不斷。

三田派出所所長陳俊佑8日在清水下湳里，與里長李王玉蘭出席重陽敬老活動並發放敬老禮金，並藉此活動向年長者宣導防詐騙等犯罪預防。

陳俊佑表示，如遇到假檢警表示帳戶遭利用等名義，要求交付金錢或轉帳，切勿緊張輕信，務必撥打165反詐騙專線或向所內員警查證；另外，晝短夜長天氣漸涼，建議年長者晨昏外出時多加件外套，顏色以鮮明亮麗為主，以確保安全。

陳俊佑指出，詐騙案件手法層出不窮，對年長者詐騙多以「怪力亂神」、「消災解厄」、「涉及刑案」、「保護身體健康」及「親人遭綁架」等為理由，抓準老人家擔心受怕心態，民眾把握三多原則「多關懷、多問候、多查證」。

李玉蘭說，陳所長以問答及說故事進行宣導，有別以往方式，有趣的對答宣導，對年長者比較不容易忘記。

(中時 )