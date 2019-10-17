蕭姓民眾在今年6月19日在臉書社團「監督年金改革行動聯盟」社團貼文，「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治零元」等不實訊息，警方當天中午1點多通知到案說明，並以違反社會秩序維護法散佈謠言，足以影響公共安寧者移送士林地院簡易庭裁處。

但法官認為，高雄市府曾發新聞稿指行政院確有不同意補助款一事，一般民眾沒有足夠之資訊判斷及查證能力，自然容易偏信其所信賴者發佈的新聞訊息，裁定蕭女不罰，全案仍可抗告。

蕭女辯稱，她覺得行政院長不給高雄登革熱補助款，是拿人命當政治報復，她並不知如何查證，看到韓國瑜和蘇貞昌要得很辛苦，才貼這則訊息。

蕭參考高雄市政府在今年6月間以新聞稿表達「行政院過往都同意提列核發補助，唯獨今年不同意，敬請中央不要因人設事」，加上衛生福利部發布新聞稿，讓讀者相信行政院拒絕同意高雄市政府補助款申請。

判決指出，蕭女確實信賴高雄市政府發佈的新聞，不足以推認主觀上，明知為不實事實，與違反社會秩序維護法構成要件不符，更沒有使聽聞者產生畏懼或恐慌的負面心理，無法認定有影響公共安寧的情事，因而蕭女裁定不罰。

(中時 )