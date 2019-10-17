高市驚傳人倫悲劇，小港區35歲李姓男子與63歲陳姓母親長期不睦，李男更有多次家暴紀錄，今下午1時許，發生激烈衝突，竟持剪刀往母親胸、腰猛刺，母親失血過多倒地不起，警方獲報到場，陳女已失去生命跡象，李嫌則未逃跑留在屋內，但情緒有些激動，警方將人帶回警局問訊，至於犯案動機有待進一步釐清。

(中時 )