高市人倫悲劇！ 子剪刀猛刺母慘死 15:062019/10/17 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄男子持剪刀刺死母親。(非事發示意圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市驚傳人倫悲劇，小港區35歲李姓男子與63歲陳姓母親長期不睦，李男更有多次家暴紀錄，今下午1時許，發生激烈衝突，竟持剪刀往母親胸、腰猛刺，母親失血過多倒地不起，警方獲報到場，陳女已失去生命跡象，李嫌則未逃跑留在屋內，但情緒有些激動，警方將人帶回警局問訊，至於犯案動機有待進一步釐清。 (中時 ) #母親 #剪刀 #警方 #悲劇 #高市 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗議警方濫權 群眾堵街縱火 04:102019/10/13 兩岸要聞 高市里鄰長沒訂報領補助 遭糾正 04:102019/10/13 地方新聞 國慶連假帶領遊客穿越古今 體驗泥岩惡地秘境 18:022019/10/13 生活 梅山老婦陳屍家中 警方排除他殺 20:482019/10/13 社會 脆樂團穩交10年 老夫老妻不急婚 04:102019/10/14 娛樂新聞 導航帶她到死路 女駕車險墜山谷 旗山警方及時救援 16:172019/10/14 社會 小金門老翁走失1天2夜 警方大金門車站尋獲 16:142019/10/14 社會 蘋果新品改「剪刀腳」供應三雄股大漲 11:262019/10/15 財經 10歲姊妹遭叔叔指侵 妹挺身指述惡狼行徑 13:322019/10/15 社會 孝子太思念母親 竟「挖墳帶回」親戚秒嚇壞 09:222019/10/17 社會 社會熱門新聞 「名模級」辣媽為養兒 深夜賣車遭殺屍體被塞下水道 - 社會 段宜康得向馬英九賠款道歉 律師酸：可惜沒判吞… - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 新竹三村招標評選 3教授收賄確定要坐牢 - 社會 警打擊假消息 法官認言論自由裁定韓粉不罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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