台灣海洋文學代表作家夏曼．藍波安（右一）、作家廖鴻基（左二）16日於德國法蘭克福書展舉辦講座，與駐德代表謝志偉（右二）、法蘭克福書展副主席克勞蒂亞．凱瑟（Claudia Kaiser，左一）合影。（許文貞攝）

台灣四面環海，卻少有作家像廖鴻基一樣與海有如此深厚的羈絆，也正是海洋的力量，讓他突破界限，從極易暈船的「陸地人」變成熟悉水性的「海上人」，甚至達成海上漂流100小時的壯舉，「我從小在花蓮生長，離山海都近，我一直想突破『三條線』：山稜線、海岸線和海平線。想知道在這些界線的另一邊，到底是什麼？」

廖鴻基16日在法蘭克福書展朗讀廣場舉辦座談會，14日出發赴德時，正好接到消息，獲得今年41屆吳三連獎，而前一年的得獎者，正好也是一同參加書展的達悟族海洋作家夏曼．藍波安。

廖鴻基不只是台灣少有的海洋文學作家，寫了24本與海相關的書，也真正在海上生活過，當過討海人。有趣的是，雖然這次是搭飛機到德國法蘭克福，但他其實曾經搭貨運船到德國漢堡，也搭過遠洋漁船到阿根廷。

廖鴻基表示，這些搭乘巨大船隻的經驗，讓他又開始好奇，開啟新的海洋計畫，「我一開始想親手一槳一槳划船，划過台灣沿海。真的划完之後，卻又開始想，如果連划都不划，完全無動力，只靠洋流漂流會如何呢？」於是在2016年，他搭上三乘三平方公尺的塑膠筏，在離岸約20公里處，沿著黑潮從台東往北漂流300多公里，「聽起來很長，但時間才100多個小時而已。」

膠筏上只有一個儲物櫃，廖鴻基就把它當書桌，寫出了《黑潮漂流》，「離開人的生活範圍愈遠，海洋愈乾淨。」100個小時只有獨自一人，在廣袤的海洋漂流，廖鴻基感受到海的神聖力量，「世界變得很安靜，也很大。人很少，關係非常簡單，卻有很多昆蟲、海鳥、飛魚、海豚，經常在船邊出現。」

廖鴻基表示，他曾經是討厭文學、害羞靦腆的少年，長大後卻成為台灣少有的海洋作家，雖然不善於用說的表達，但對海的感情，都寫在書裡，「台灣與海洋相關的產業，例如海運、漁業都相當興盛，為何卻少見與海洋文化？關於海，我能寫的太多，不擔心寫不出來。人是陸地上的動物，害怕海洋是很正常的，但為了求生活的方便，很多人往往看不見海洋，我們必須讓人回頭過來看見海洋。」

(中時 )