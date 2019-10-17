女武神無人戰機試飛

近幾年發展武器的新概念是以最便利的方式載運與部署，其中最受矚目的是用船運貨櫃做為武器載運兼發射平台。無人機製造商Kratos已為其XQ-58A女武神(Valkyrie)無人戰機研發出適用於標準貨櫃中的發射器，這將使得以低成本與靈活部署為訴求的無人戰機在未來戰場上能有更高的機動部署能力，同時能在戰場上發揮分佈式作戰的戰術概念。

據《動力》(The Drive)網站報導，10月14日開幕的美國陸軍協會華盛頓年度大會上展出一項名為「可部署的XQ-58A女武神發射系統」模型。XQ-58A是Kratos為美空軍開發的「低成本可耗損突擊演示計劃」（LCASD）原型。該無人機於2019年3月首飛，2個月後做第2次飛行測試，但在第3次飛行完成後發生事故。

Very cool to see the Kratos XQ-58A containerized launching system @AUSAorg #AUSA2019. First test vehicle flew three times for USAF before bad landing. Developed in partnership with @AFResearchLab. pic.twitter.com/rpPwNr9PnT — James Drew (@StrikeWriter) October 16, 2019

報導說，Kratos為XQ-58A設計的貨櫃發射器是一項提供地面支援設備，操作敏捷，並能進行遠端操控與武力威懾，未來這種新型運輸部署的解決方案可以用於空中、水下系統和導彈防禦平台。它的外型像一具標準貨櫃，內部的XQ-58A是半拆卸狀態，機翼拆卸後固定在貨櫃箱壁上，地板上的導軌可讓無人機滑出貨櫃，然後無人機升起以斜角進行發射。貨櫃內部還裝置有其他設備包括滅火器等用具。

目前XQ-58A已不用跑道起飛，完全可以從靜態發射器升空，並有降落傘回收系統。如果此一發射系統確實能適合標準貨櫃，這將為XQ-58A無人戰機開拓更廣闊的機動部署方式。貨櫃發射器最明顯的應用是裝設於現有裝載標準貨櫃的軍用卡車，特別是具有托盤裝卸系統(PLS)或類似設備的卡車，可以進行快速裝卸。如此就算沒有機場設施，也能快速設置XQ-58A發射台，並在發射後以最快的速度撤離，以避免敵人反擊。

報導指出，快速移動當然是貨櫃化發射系統的最大優點，它能運用於空中、火車或船舶，特別是海軍艦艇，例如帶有大型飛行甲板的兩棲作戰艦船。它的結構也能彈性地運用於徵用的商業運輸工具，或以隱密的行動進行特殊任務快速部署。就算在其他國家的戰場上，也不會有什麼操作障礙。

報導最後說，目前還不知道其他客戶對這種集裝箱式發射器有多大興趣，但至少它對美國軍方很有吸引力，因為它以非常驚人的方式完全契合最新的分佈式戰術理論。

(中時電子報)