根據今天公布的兒童死亡率詳盡評估報告,開發中世界每天有1萬5000多名不到5歲的孩童死亡,死亡率在國家之間和國內區域之間呈現極大差異。

研究報告發現,從2000年到2017年底,在99個中低收入國家中,有1億2300萬名新生兒、嬰兒與幼兒夭折,占5歲以下兒童死亡人數超過90%。

研究人員告訴法新社,加上2018年的初步數據,還有中國、墨西哥、巴西與馬來西亞等沒有包含在統計中的國家資料,21世紀前20年的兒童夭折人數超過1億3000萬人。

數百名專家團隊在「自然」(Nature)期刊發表報告說,兒童死亡的主因會因年齡而有所不同。

早產是1歲以下嬰兒夭折的主因。2到4歲幼兒比較可能因得到瘧疾與腹瀉疾病,以及肺炎等下呼吸道感染的因素死亡。

新生兒或幼兒死亡率在不同國家可以差到10倍,在不同區域可以差到40倍。

舉例而言,2017年古巴聖克拉拉(Santa Clara)每1000名兒童只有4人無法過5歲生日;但在奈及利亞加爾基地區(Garki),每1000名兒童約有195人活不到5歲。

美國華盛頓州健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)地方疾病負擔(Local Burden of Disease)主任、資深作者海伊(Simon Hay)說:「很悲慘地,每天平均有近1萬5000名不到5歲的兒童死亡,這種狀況應受指責。」

他在聲明中說:「我們應該要能對症下藥採取干預措施,像是接種疫苗。我們的調查結果為各國的衛生部長、臨床醫師等人提供平台,可對健康系統做重點改善。」

(中央社)