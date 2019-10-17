創會45周年的「十月版畫會」即日起於新竹市文化局舉辦「竹城‧版風2019十青現代版畫大展」。（陳育賢攝）

以專業版畫創作與教育推廣聞名國內藝壇的「十月版畫會」，今年適逢創會45周年，該會即日起特別於新竹市文化局舉辦「竹城‧版風2019十青現代版畫大展」，共計展出50餘件作品，展現老、中、青3代會員努力創作的成果。

文化局長黃竫蕙表示，「十青版畫會」是由有「台灣現代版畫之父」之稱的廖修平的學生所創立，其於1973年將在日、法、美等國學習版畫的技法帶回台灣，並任教於台灣師範大學。

1974年在他鼓勵之下，首批受教的10位學生創立畫會，傳承他的理念，戮力於版畫創作和版畫教育。

她說，45年來十青版畫會老、中、青3代會員除了努力創作之餘，也熱情的在各級學校推動版畫教育、舉辦研習工作坊，並邀約國際知名版畫家來台灣舉辦學術研討、展覽示範，多年來培養了許多新世代的版畫藝術創作者，目前台灣現代版畫藝術能夠蓬勃發展並與國際接軌，「十青版畫會」的貢獻功不可沒。

此次展出作品在媒材技法上是凸、凹、平、孔與多樣並用，主題表現上議題多元，如抽象、寫實或社會批判等爭奇鬥艷，展覽同時展出十青相關研究文獻，以及各種版畫的版種、技法、材料等物件，讓欣賞者可了解台灣現代版畫藝術研究議題與多元創作媒材豐富樣貌，喜愛藝術的朋友可前往參觀。

十月版畫會竹城版風大展登場。（陳育賢攝）

(中時 )