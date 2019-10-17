為提高軌道系統國產化比例，交通部9月訂定「輕軌系統採購作業指引」，為了進一步整合鐵道系統各領域技術，交通部成立R-TEAM鐵道科技產業聯盟，擴大產業規模與效益。交通部長林佳龍表示，國內鐵道商機達2兆元，期盼透過聯盟合作，將核心機電與軌道系統國產化比例提高至5成、輕軌車輛國產化達7成，「整合一個國家隊」。

鐵道系統層面廣，設計技術包括車輛、號誌、通訊、供電、軌道、土建等不同軟硬體領域，建設金額龐大，技術整合也有難度。鐵道局副局長楊正君指出，在軌道系統工程中，我國廠商土建部分能量強，但核心技術的號誌、車輛等部分卻技術不足，號誌能量約10％、電力約40％，每每軌道工程發包都由國外大廠得到統包權利，導致國內廠商無法投入學習技術。

為整合我國鐵道技術能量，交通部成立R-TEAM鐵道科技產業聯盟，就政策、技術、市場、外銷等不同層面，整合各界意見與實務經驗，以合作方式提高國內廠商技術能量，建立鐵道產業發展策略與藍圖，增加競爭力。

林佳龍表示，我國產品物美價廉，都是世界軌道產業鍊中不可或缺的部分，但廠商多是中小企業，技術能量與國際大廠相比競爭力不足，然而不可能專注國內商機，鐵道系統勢必輸出發展，尤其針對新南向等開發中國家，因此成立聯盟合作更顯重要。

林佳龍表示，軌道系統技術整合挑戰高，交通部將扮演領頭羊角色，提供跨業合作的平台，促進策略聯盟，並讓品質資訊公開透明，形成一大供應鏈，整合成國家隊伍，不再只是向國際大廠提供我國技術，本身也要具備國產化與自主性，才能拓展商機。

(中時 )