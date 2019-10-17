健保署署長李伯璋。（健保署提供）

台灣健保即將邁入25週年，全民納保率已達99.9％，為國際所稱羨。為推廣台灣醫療衛生軟實力，健保署署長李伯璋率今（17日）率團遠赴菲律賓馬尼拉參與「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」，分享健保經驗，盼為台菲雙方醫療衛生交流開啟另一個里程碑。

「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」由健保署主辦，李伯璋率領署內企劃組、資訊組、北區業務組資深同仁、協辦單位花蓮慈濟醫院以、執行單位台北醫學大學等17人，在我國駐菲律賓代表處徐佩勇大使的及協助下，邀請70名菲律賓產官學界代表，分享台灣健保制度與健保醫療資訊雲端查詢系統的經驗。

菲律賓近年來積極推動全民健康保險， 2016年投入25億美元後，今年3月更通過了全民健保法，顯示推動健保的決心。過去菲律賓對台灣健保制度及醫療資訊建置經驗表達濃厚興趣，希望將台灣的成功經驗複製，去年更主動要求來台學習總額支付制度、疾病診斷關聯群的實施歷程，今年也派員參與健保署舉辦的「APEC醫療資訊分享國際研討會」，分享當地醫療資訊蒐集及應用策略。

在與菲律賓的交流中，「健保醫療資訊雲端查詢系統」是該國稱羨的措施之一。李伯璋表示，為落實健保資源的合理使用、提升醫療服務品質，健保署近年結合雲端科技，建置以病人為中心的「健保醫療資訊雲端查詢系統」減少醫療資源的浪費，讓健保資源效益最大化。

健保署預期透過本次交流，促進台菲雙方政府單位、專家學者，以及醫衛領域人員對彼此健保制度和醫療資訊系統的瞭解，藉由展現我國醫療衛生軟實力，深耕國際人脈網絡，強化新南向國家與台灣衛生領域的合作，為雙方人民健康與福祉共同努力。

(中時 )