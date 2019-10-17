11月15日開打的公費流感疫苗，國小學童優先施打，65歲以上長者還要等一等，圖為樟湖實驗國中小上課情形。（周麗蘭攝）

因世界衛生組織延遲流感疫苗選株，疫苗趕製不及，今年公費疫苗延遲至11月15日開打，且65歲以上老人12月8日才接種得到，雲林縣衛生局最近接獲不少老人家電話詢問。

往年十月一日「全面」開打的公費流感疫苗，今年因全球流感疫苗延遲供應，全台11月15日、分階段施打。最近媒體報導流感疫情升溫，部分老人家跑診所想接種疫苗撲空，緊張打電話詢問衛生局怎麼還沒開始打、何時才能打。

衛生局表示，雲林縣今年採購的17萬8000多劑流感疫苗分6批到貨，11月15日進行第一階段提供較易發生群聚感染的國小學童，以及醫事人員施打。

雲林縣第二階段12月8日施打的對象是65歲以上長者、學齡前幼兒、國中生、高中生；其他接種對象則在明年元旦之後開放。

衛生局指出，國小學童比較會聚集、防護力較低，9月開學迄今因流感群聚感染之故已停班33班，第一優先接種有其必要。

衛生局長曾春美表示，今年以來流感疫情沒有降溫，2018年一整年流感併發重症的通報病例90多人，今年到目前已110人，民眾一定要勤洗手保護自己，出入公共場所要戴口罩，若有感冒症狀留在家休息。

(中時 )