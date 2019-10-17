2019年9月地球體檢報告出爐了！其中有關海洋溫度與颱風的關係頗值得關注。氣象專家賈新興指出，整個北太平洋東岸以及日本周邊海域水溫升高，使得颱風進入中高緯度時仍能維持一定強度。從近日哈吉貝颱重創日本來看，日本被颱風鎖定攻擊已成長期趨勢。
賈新興今(17)日在臉書貼文表示，NOAA公布了地球9月的體檢報告，提到地球不僅陸地發燒，海洋也是熱呼呼，特別是整個北太平洋東岸以及日本周邊的海域，過去3個月乃至最近1周都是如此。全球9月海洋均溫和2016年並列第2名，比長期平均高了0.78°C，僅次於2015年的0.85°C。
海洋溫度上升會造成什麼衝擊？賈新興指出，海洋的沸騰除了造成海洋酸化的問題，也牽動整個海洋生態系的神經。中高緯度溫暖的海洋對於颱風而言，可能也是造成颱風進入中高緯度時仍能維持一定強度的關鍵。
最近針對西北太平洋登陸颱風的研究顯示，颱風生命期的最大強度(lifetime maximum intensity，簡稱LMI)有朝高緯度地區偏移的趨勢。並且自1986年以來，登陸日本和登陸大陸南方沿岸地區的颱風都有增強的趨勢，未來因颱風帶來的降雨和強風，以及可能引起的災害要特別注意。
文章來源：賈新興臉書
(中時電子報)
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