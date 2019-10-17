新宿風〈究好豬炸腰內咖哩〉，食客可以一次享受日式炸豬排和咖哩。（圖／泰迪農園咖哩）

「帝國風咖哩」顏色較深、尾韻較重，圖為〈帝國風穀飼牛肉咖哩〉。(圖／泰迪農園咖哩）

日本東京帝國飯店的咖哩究竟是什麼風味？「咖哩控」今後不必飛日本，在台灣也可以嘗到帝國飯店風味的咖哩了！

看好咖哩可望成為繼拉麵、烏龍麵、燒肉、涮涮鍋、厚鬆餅與起司塔後，掀起台灣新一波日本庶民美食熱潮，日系美食連鎖餐飲慕里諾餐飲集團再創日式咖哩新品牌〈泰迪農園咖哩〉，開在台北市中山區一江街的新餐廳預計於本月21日正式開幕。屆時，咖哩控不僅可以嘗到東京帝國酒店風味的「帝國風咖哩」，也可以嘗到號稱比照東京新宿的印度咖哩老店〈中村屋〉咖哩配方調製的「新宿風咖哩」。

為慶祝新店開幕，〈泰迪農園咖哩〉將推出優惠活動炒人氣，10月21日起至10月23日開幕首三天，每日前30名到店消費者點用咖哩套餐半價優惠。而10月21日至10月31日則再推出外帶咖哩飯餐盒「買4送1」優惠，咖哩控可相揪團購，一起嘗鮮。

咖哩源於印度，英國人統治印度後將咖哩作法帶回了英國。然後，日本人又從英國人習得了咖哩的作法，並與日本米飯結合並發展出「咖哩飯」與「飯咖哩」。明治維新大正時期，日本大力推動西化追求國家強盛，西方飲食文化與烹調技法快速並大量被引進日本，自此日本產生了許多洋食，咖哩飯、可樂餅與炸豬排，就是源於大正時期的日本「三大洋食」。

在所有菜系中，咖哩應該算「最沒有規範」、「組織最凌亂」的食物（或是醬汁），各種咖哩皆不同，千滋百味、洋洋灑灑。而烹製美味咖哩的關鍵則是在各式辛香料的組合和烹煮的工序。每一種咖哩其實都有「創造性」，有專屬的「味格」和獨特性。

日本樂於接受外來文化，開放性、包容性與學習性很強，且思維中充滿實用主義並擅於改變、包裝、升級，並接地氣與日本傳統結合再發揚光大。咖哩傳入日本，風味從印度式、歐洲風，一路演化發展有了「日式和風咖哩」。

在日本，每個城市地區、每一家餐廳、飯店，都有「屬於自己的咖哩」，歷史愈久愈出名，也愈經典。與大倉酒店、新大倉酒店被並列為「御三家」的東京帝國飯店成立於1890年，正是日本全面西化的鼎盛年代，飯店館內7家直營餐廳全是西餐，日本第一家Buffet自助餐、第一個晚餐秀，第一個供應Roast Beef爐烤牛排的餐廳，皆始於東京帝國飯店。

東京帝國飯店曾經失火，1923年重建後當時料理長石渡以法國料理的Bouillon 技法，以焦化洋蔥、番茄和芹菜，長時間熬煮後加上牛肉熬成濃肉湯發展出第一代的帝國風咖哩。其後，帝國飯店第8代主廚石渡文治郎又發明了〈蔬菜咖哩〉，他以傳統咖哩汁引出食材的風味和口感，誘人顏色與豐富新鮮蔬菜讓這道蔬菜咖哩成為招牌。

帝國飯店內的〈Parkside Diner〉就以提供帝國鬆餅美式總匯三明治以及蔬菜咖哩等，成為「美食景點」。2007年餐廳改裝成為美式料理餐廳 2017年時曾以「限定回歸」為名復刻傳統咖哩，許多人重溫舊夢。如今帝國飯店還有一個知名的伴手禮叫做〈英國風牛肉咖哩〉。

〈泰迪農園咖哩〉的〈帝國風咖哩〉，是由曾出版百道咖哩食譜書的日本料理職人本城弘協助設計，他也同時按著名老店〈中村屋〉的配方為餐廳設計了〈新宿風咖哩〉。

經專業職人顧問指導，〈泰迪農園咖哩〉菜單上的咖哩還有〈綜合咖哩〉、〈素食咖哩〉與〈海鮮咖哩〉，客人可依據喜好選擇不同風味的咖哩醬，自由選擇主食搭配。同時主要食材皆採用「台灣產地直送的豬肉、雞肉，特選農家的新鮮蔬菜。同時每一份咖哩都還能再吃到國人一日蔬菜量的300克含量，除了馬鈴薯、南瓜之外，蔬菜內容包含了紅蘿蔔、南瓜、茄子、蓮藕、玉米筍等10款季節原型蔬菜。

此外，新餐廳並超值外帶餐盒，全品項咖哩〈新宿風咖哩〉、〈帝國風咖哩〉、〈綜合咖哩〉、〈素食咖哩〉共四種口味皆可任選，同時主菜〈舒康雞腿肉〉、〈穀飼牛肉〉、〈究好豬角煮〉、〈究好豬酥炸腰內〉與〈很多蔬菜〉5款也全面開放，不限口味，外帶餐盒皆只要180元，非常超值。

菜單上有多種不同風味咖哩可以擇的〈泰迪農園咖哩〉餐廳，位在台北市一江街、南京東路交口商圈，將於本月21日開幕） 圖／泰迪農園咖哩）

〈印度風烤雞翅〉顧名思義帶有濃香印度風味。（圖／泰迪農園咖哩）

〈泰迪農園咖哩）亦提供多種單點菜式供食客搭配咖哩飯，圖為〈酥炸牛肉丸〉。（圖／泰迪農園咖哩）

〈泰迪農園咖哩）供應各式咖哩便當外賣，圖為〈舒康雞腿肉咖哩便當〉。（圖／泰迪農園咖哩）

〈海鮮白咖哩〉的咖哩辛香料選擇講究，透過較不易染色的小豆蔻、香菜粉、丁香、洋蔥等辛香料為基礎，再放入原味優格調製。（圖／泰迪農園咖哩）

〈泰迪農園咖哩〉的〈很多蔬菜素食咖哩〉的蔬菜很豐富，且蔬食主義者絕對可以飽足。（圖／泰迪農園咖哩）

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