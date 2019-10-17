25歲韓國女星雪莉於本月14日下午在家中被發現輕生身亡，不久網上流出消防局接獲通報赴雪莉家搶救的完整時間點紀錄。對此，京畿道消防署今(17日)招開記者會，鞠躬致歉表示，經過調查後確認是內部員工透過手機軟體外流，隨後被轉貼到網上討論區引發熱傳。

據《SBS》報導，雪莉3天前因失聯，經紀人便赴城南水井區公寓雪莉家中探查，發現她在二樓輕生，隨即報警，網上隨後傳出消防局的急救報告，指出當天3時接獲報案，到場搶救後仍無生命跡象，細節曝光後引起爭議，被點名的京畿道消防署今召開記者會，承認確實是內部疏失。

消防署監察專員鄭耀安（音譯）今表示，消防署公務員應該保護國民的生命財產，成為楷模，對洩漏機密文件一事，當局感到非常慚愧與失望，消防署正在要求各大流傳的網站與部落格刪除照片，目前正在進行內部調查，將會為此事嚴懲犯錯同仁。

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(中時電子報)