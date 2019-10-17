台灣芭樂即將外銷美國。（農委會提供）

好消息！台灣芭樂即將登陸美國，美國聯邦公報今天公佈，自美東時間上午8點45分起，台灣芭樂可開始輸出美國販售，成為繼墨西哥後第二個輸美的芭樂生產地。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，台灣芭樂登陸美國這條路走了10年，由於過去美方對台灣的東方果實蠅、瓜果實蠅以及南瓜實蠅等害蟲有所疑慮，因此一直無法開放進口，直到今年防檢局所開發的低溫殺菌技術終獲美方認可，才成功登陸。

根據農委會資料統計，去年台灣芭樂主要外銷市場分別為加拿大、大陸、香港以及新加坡，其中外銷加拿大高達1572公噸，是大陸市場的2倍多，因此未來台灣芭樂登陸美國後，銷量也相當讓人期待。

鄒慧娟指出，台灣芭樂不管在品種還是品質上都相當好，且台灣栽種能力強，幾乎終年皆可生產，但這10年來就卡在害蟲問題，防檢局自民國98年起向美方提出申請，過程中美方一度建議我使用與墨西哥相同的輻射照射技術，以求提早過關，但農委會對這項技術存有疑慮，因此改採低溫殺蟲技術，美方考量多時，還特地派員來台考察，終於在今年雙方達成協議。

鄒慧娟說，待雙方簽署相關工作細則後，台灣芭樂就可以銷往美國，未來還會與農糧署、國際處一同合作，盼能複製台灣芭樂在加拿大熱銷的經驗。

(中時 )