只要來留宿南庄漫遊的民眾，就有機會可獲得精美的限量版悠遊卡。〔謝明俊攝〕

秋季到來，正是南庄甜柿盛產季節。〔謝明俊攝〕

南庄慢遊還有「秋之南庄星光晚宴」等著你。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長邱梓增介紹美食

南埔國小表演客語歌謠

每年秋冬季節到臨，也是苗栗南庄特產甜柿、大閘蟹、香菇、木瓜盛產的季節，還有美若仙境的落羽松，總是吸引許多遊客來南庄一遊，為了讓遊客能深入體驗南庄慢城風光，南庄鄉公所特別規畫一系列的體驗活動，在指定日期入住南庄就可獲得限量版的悠遊卡等6項大禮，還有手作DIY體驗，就是要約你一起來南庄。

為了吸引遊客更深入體驗南庄慢活城之美，南庄鄉公所今年秋冬特別規劃「漫遊南庄桂花香」的留宿體驗，民眾只要憑108年11月2日、11月9日、11月16日以上三日，入住南庄合法民宿的有效憑證，即日起至活動粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」填寫報名表單，每梯次限量20位名額，即可免費獲得南庄老街最有人氣的宇治抹茶冰、蒜味豆干、桂花冰鎮湯圓、桂花釀一瓶、限量版南庄紀念悠遊卡一張，以及秋之南庄星光饗宴體驗等6項迎賓大禮。

秋之南庄星光晚宴，特別邀請南庄在地主廚大師傅邱士民，以南庄特色物產甜柿、高冷蔬菜、木耳、鱒魚、粄食設計前菜、湯品、附餐、兩道主菜及飲品，使用南庄當地且當季的食材作為設計，邀請民眾一起品味南庄最新鮮的好味道，也鼓勵更多遊客留宿南庄，感受南庄夜晚的靜謐以及星空遍野，拋開都會的煩惱來一場慢城忘憂之旅。

南庄鄉公所表示，除了留宿體驗，這次也以深度文化體驗為精神，將南庄的客家工藝、原民圖騰、在地飲食作為元素，規劃「愛上南庄 手作DIY」體驗活動，將於11月9日及11月16日進行手作客家米食、客家地圖提袋、手作藤編花、原民風貓頭鷹等四種南庄文化特色的體驗DIY，即日起至活動臉書粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」報名成功並全程參與，可免費獲得限量版南庄紀念悠遊卡一張，數量有限送完為止。

南庄鄉擁有得天獨厚的先天環境，每年秋冬更是物產豐饒之季，南庄鄉長邱梓增表示，南庄融合了客家、閩南、賽夏、新住民等多元文化，近年來獲得慢城認證後，也不斷推廣以親近自然、深度文化的內涵做為觀光發展方向，因此逐年吸引許多外國朋友不辭千里前來感受南庄的慢活步調。以符合慢食概念的星光晚宴，搭配文化體驗的手作DIY，就是想用最新鮮也最用心的玩法邀請遊客以不同的角度認識南庄之美，歡迎喜愛慢遊體驗的遊客千萬不要錯過南庄，絕對會是最佳的慢活旅遊體驗。

(中時 )