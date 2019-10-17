立法院17日審查交通部預算，童惠珍等多名立委連署提案指出，高雄港區土地開發公司成立迄今2年多，終於推出「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案，期間交通部航港局、台灣港務公司及高雄市政府都發局三方歷經半年協調，三方原則同意並完成協議書內容，就等交通部奉核及航港局、港務公司簽定用印。

提案要求，為加速高雄港灣土地開發及招商引資，振興高雄港及地方發展，並提升港務公司及土開公司營運績效，創造在地就業機會，請土開公司及港務公司依據交通部要求，於1周內提出包含財務效益等補充說明至航港局，航港局1個月內完成三方協議書簽訂。

高雄市都發局長林裕益說，「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案，位於高雄1至10、16至18、21號碼頭，總面積32.4公頃，也是市府規畫「愛情摩天輪」招商預定區位。

此20工區預估開發規模超過新台幣100億元以上，可創造在地8000個就業機會，是高雄港區最精華地帶。根據港務公司委託土開公司所提開發計畫，原開發期程2019年第4季即可對外招商引資開發，但因交通部未表同意，航港局、港務公司遲遲不敢與高雄市政府簽定用印三方協議書，致開發受阻停滯。

都發局表示，此20工區開發案計畫書是港務公司委託土開公司研提，案經港市三方協調半年以上終獲共識確認，並報經都市計畫法主管機關高雄市政府核定，市府並於今年6月25日核覆同意簽署三方協議書。

之後，因交通部遲未同意，致使航港局、港務公司不敢與高市府簽署三方協議書，導致高雄港區招商進度落後超過半年以上。林裕益無奈指出，港市為合作開發高雄港區，成立土開公司至今，已邁入第3年，20工區開發面積卻不到3％，實在不解。

開發計畫已核定，好不容易港區開發契機終露曙光，三方協議卻「卡在交通部」？都發局希望能依立委提案決議於一個月內完成協議書簽定，呼籲中央加快腳步促成，以加速港區開發。

(旺報 )