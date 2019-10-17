濱海路17日舉行通車典禮，總工程投入1億6000萬元，拓寬烏溪沿岸堤防道路。（吳敏菁攝）

濱海路17日舉行通車典禮，總工程投入1億6000萬元，拓寬烏溪沿岸堤防道路。（吳敏菁攝）

濱海路17日舉行通車典禮，總工程投入1億6000萬元，拓寬烏溪沿岸堤防道路。（吳敏菁攝）

濱海路17日舉行通車典禮，總工程投入1億6000萬元，拓寬烏溪沿岸堤防道路。（吳敏菁攝）

未通車前，大型車行駛困難。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

全興工業區十多年來交通瓶頸有解決之「道」了，歷任3任縣長，經過環評、物種保護等諸多考量納入設計，濱海路17日舉行通車典禮，總工程投入1億6000萬元，拓寬烏溪沿岸堤防道路，不僅可紓解和美鎮、伸港鄉交通負荷，也能提供台中港區與國道三號間最便捷的聯絡道路。

濱海路起點從和美交流道匯入濱海路交叉路口，終點至伸港鄉台17線與興工路交叉路口，這項「彰化縣烏溪堤岸設施改善工程」全長5.3公里，路寬10公尺，從去年3月23日開工，備受期待，也歷經波折，道路才完工就被濫倒廢棄物，緊接著全興工業區又要封路改善路面，形成了這條路何時通車？更掀起注目。

今天通車典禮彰化縣長王惠美主持，經濟部水利署第三河川局副局長張稚輝等與會和地方民意代表都與會，王惠美感謝水利署、工業局協助，通車後從台中港到和美交流道的交通更為方便，以往大型車都選擇行經全興工業區和社區，造成工業區內道路破損，住戶困擾，道路開通後將提供大型車司機更便捷的通行道路。

張稚輝指出，好計畫水利署全力支持，許多工作如環評等都由縣府處理，順利將最後五公里路給打通完成。能有效將交通分流。經濟部工業局中區管理處執行長雲瑞龍表示，王惠美擔任立委就極力爭取。

工務處長林漢斌簡報工程特色，大型車輛過去都行駛興工路及彰新路七段，現在可以直接台17線了，為落實大肚溪口野生動物保護，路燈全面採LED燈並加裝遮光罩，還增設鳥類保護網，降低鳥類遭車輛撞擊之風險。

(中時 )