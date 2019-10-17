83歲的曾大原16歲起北漂打拚，胼手胝足開創製鞋、塑膠工廠，事業有成的他苦人所苦，行善30年，今年累積已捐出800萬元給多個縣市政府及慈善機構，近日又認養新北市10名在育幼院或兒童之家的孩子，他說，希望將畢生積蓄拿出來做公益，即便自己離世，也會由太太和小孩繼承遺志，持續送愛。

曾大原出生彰化縣永靖鄉，因家境貧困，小學沒讀完就去當農舍當長工，幫忙餵豬、養牛，16歲時隻身北上奮鬥；他回憶，年輕時踩著三輪車，在台北市太平市場旁賣菜，夜裡用冬瓜當枕頭睡覺，讓他深刻體會庶民生活的疾苦，雖然後來終於在努力與機緣下熬出頭，仍不忘世上苦人多。

曾大原說，孩子是國家未來的希望，再怎麼苦也不能苦孩子，他約從30年前開始寄錢到花蓮家扶中心，幫助當地孤兒，另也捐助中華育幼機構兒童關懷協會3年，今年也已花費800萬元，包含給創世基金會100萬元、羅東聖母醫院1輛醫療巡迴車和1輛救護車，另捐給新北市和彰化縣各1輛復康巴士。

曾大原近日又認養10名在新北市育幼院或兒童之家的孩子，這些孩子有的因父母離異失聯，有的因父母入監服刑，由社會局長甚至市長監護，曾大原每月資助2000元零用金，外加過年紅包，每年共26萬元，直到監護童長大成人。

曾大原說，今年初騎車運動，差點昏厥，多虧新北市119及時派救護車救回一命，讓他對人生有新的體悟，決定在有生之年，用一生積蓄響應新北市好日子愛心大平台的號召，持續做公益，「就算我離開了，太太跟孩子也要繼續做」。

(中時 )