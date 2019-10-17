韓國「銀色夫妻」宋慧喬和宋仲基，六月宣布離婚結束短命２年婚姻，雖然已經事隔四個多月，但真正離婚原因仍是眾說紛紜，而其中一個傳言則是與大陸富豪有關，對此據悉讓宋慧喬不堪其擾，已經向15人提告。

根據韓媒報導，有網友在網路發文，標題為「大陸贊助商為離婚的決定性原因」，內容提及宋慧喬受到大陸富商關照，才會決定和宋仲基離婚，另一名網友則是在雙宋離婚報導，狂酸宋慧喬是「吃男人的鬼」，對此讓宋慧喬覺定不隱忍反擊，透過經紀公司向警方遞交相關證據擊，並且向15人進行提告，但礙於部分資料已從網站註銷，加上又是匿名留言，因此先將2位確定身分的網友起訴。

宋慧喬原本昨天要出席珠寶活動，也是恢單後首次面對媒體，不過該品牌方卻突然宣布取消活動，也讓眾人猜測發生什麼事？經紀公司表示為了哀悼雪莉才取消活動，希望不要有其它誤會。

(中時電子報)