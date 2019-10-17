雷虎小組飛行演出噴出彩色煙霧

雷虎小表演兩機正反緊貼飛行特技

F-16戰機戰術飛行表演

IDF特技教官IDF侯正男降落後向民眾揮手致意

幻象2000特技教官李健豪降落後向民眾揮手致意

F-16特技教官林暄期降落後向民眾揮手致意

空軍樂儀隊操演

地面靜態展示

空軍眷屬小女孩「小米」幸運獲得F-16特技教官贈送飛行帽

幼兒園小朋友興奮擺出飛翔的手勢參觀展示及表演

108年國防知性之旅今日上午在台南空軍基地營區揭幕，營區開放民眾進場參觀，空軍雷虎小組及IDF、幻象2000-5、F-16進行飛行表演，地面還有空軍各式戰機與戰鬥直升機、愛國者、天弓等各式飛彈做靜態展示。今天應邀進逞觀看表演的以台南地區民眾、學生與空軍眷屬為主，本周六將開放一般民眾進場。

活動表演由空軍樂儀隊率先登場，表演軍樂及操槍術，部分台南地區學校社團也演出舞蹈、創意藝陣等，許多學生與幼兒園小朋友在老師帶隊下，進場參觀動靜態表演展示，小朋友對於戰機展現高度好奇，並圍著靜態裝備拍照，雷虎小組與各式戰機戰術飛行表演演出多項精彩特技及空中分列式，戰機特技教官更成為大家追星焦點，表演戰鬥飛行技術的特技教官IDF侯正男、M2000-5李健豪、F-16林暄期降落後都瀟灑地向民眾揮手致意，吸引許多軍事迷報以「好帥」的回應。

台南基地周六將對民眾開放營區，除了空中與陸上操演，現場也有人才招募博覽會及園遊會等活動，除了希望國人支持國防建軍，也期待能吸引更多優秀人才投入國軍行列。

(中時 )