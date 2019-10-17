洪秀柱競選總部有大型看板，寫上競選標語與大幅國旗圖案。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱南征台南艱困選區近來飽受「來沾醬油」的流言攻擊，她一周待在台南5天，勤跑基層兼舉辦4場問政說明會，宣布競選總部11月2日在東區開張，破除傳言，證明自己不是來「少輸為贏」，而是「要選就要贏」。

針對外界屢傳出「少輸為贏」、「來沾醬油」的耳語流言，洪秀柱陣營喊出「衝破南關、柱在這里」，強調要「衝破南關線，住進每一里」。

洪秀柱最近一周待在台南5天，除了回北部參加專訪邀約與回診復健手傷，都在台南勤走基層，跑遍各菜市場、宮廟，破除外界流言。展現過去政壇小辣椒魅力，並舉辦問政說明會，靠自己一步步了解南關線居民真正需求，並強調「來選就是要贏」。

洪秀柱宣布參選台南第6選區立委以來備受好評，鄉親當面看見這位常在電視新聞出現的北台灣「資深姑娘」感到好奇與新鮮，她也不吝展出自己犀利又親民的演說風格，這股洪流正悄悄席捲南台灣。

有民眾已在關心柱柱姐競選總部成立地址與時間，洪秀柱陣營表示，競選總部選在東區中華東路二段，原本小北百貨搬遷後空下來的空屋，現正緊鑼密鼓籌備，預計11月2日即將開張，供民眾泡茶聊政治，也將增加志工人數，招待熱情支持的鄉親，邀請人才擔任幹部，同時當成記者會場地。

(中時 )