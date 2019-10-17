國民黨總統候選人韓國瑜民調雖不見起色，但綠黨桃園市議員王浩宇卻坦言，現實是，韓國瑜還是有當選的可能！對於王所言，名嘴謝寒冰說，「只要蔡英文和民眾接觸的越多，就越能讓民眾感受她的冷漠與假掰」，他難得跟王浩宇看法一致。

王浩宇在臉書分析說，以綠黨最近幾次的民調跟投票意願交叉分析，發現韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文，其中鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75%~85%。並點出，若把「投票意願」換算進去，韓、蔡的差距就會小於5%，只要因為下雨或其他因素年輕人不出門投票。「韓國瑜當選總統，別說不可能發生」。

名嘴謝寒冰今在個人臉書開直播，對於王浩宇評論韓國瑜近期民調，他難得與他看法一致。謝寒冰說，蔡英文現在看起來在民進黨是實際的領導者，但他要藉由的是恐怖平衡，是藉新潮流跟正國會和黨內大大小小的派系，運籌在此之間，運用的是權謀，而不是個人的人望。差別非常大。

蔡英文之前還可以躲起來，動員側翼團體組織來打選戰，藉此營造聲勢，但到選戰最後階段，有越多的人接觸蔡英文，蔡的支持度反而越低，蔡的問題會暴露出來，且問題來了。選戰的最後，蔡還是必須回到擂台來跟韓國瑜直球對決。若依韓國瑜是現今台灣政壇，少數個人魅力非常強的一個人。那相反地，蔡英文在這點是完全沒有這種魅力。

謝寒冰說，希望到最後階段韓民調才追上蔡英文，因為這可以讓國人更了解到民進黨為了勝選是多麼不擇手段，他個人認為，現在民調差10多趴，不用太過擔心，等12月中左右再追上就可以了，不用急。

(中時電子報)