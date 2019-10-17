妖西回應網友。(取自妖西臉書)

2020總統大選腳步近，據最新民調指出，總統蔡英文以40.5%支持度，領先國民黨總統參選人韓國瑜的27.9%，兩人差距不小。對此，前太陽花成員妖西（劉敬文）認為，照目前情況看來，蔡英文可能連任，即使如此，他認為蔡第二任會做的很辛苦，國會應該不會再過半，且綠營必定持續分裂，論文門等議題將持續發酵。

據《品觀點》今公布的民調顯示，蔡英文與韓國瑜支持度分別為40.5%和27.9%，兩人差距將近13個百分點。不過《品觀點》9月底、十月初發布的民調中，蔡英文支持度為40.3%、40.6%，民調似乎已達天花板，韓國瑜支持度則有微幅上漲，仍有機會翻盤。

妖西在臉書指出，照目前情況看來，蔡英文可能連任，但即便如此，他認為蔡英文第二任會做的很辛苦，國會應該不會再過半，而且綠營必定會持續分裂，包括論文門等議題則會持續發酵。

他也提及，國民黨是否因此強勢崛起，橫掃2024選舉，仍不清楚，但他期待看到的是兩黨持續萎縮、信任度探底，讓第三勢力有更多的空間。不過他說過去堅固的藍綠板塊已鬆動。

網友則紛紛認為，「我認為她贏不了」、「我不認為她會連任，現在的情勢民意難測，民調不準度極高」、「小英不會超過350萬票」、「她百分之百選不上」、「為什麼你覺得她可能連任？民調嗎？但是韓粉投票意願比英粉大很多，加上現在不表態的有30%以上，也有部分年輕人不想投票」。妖西則回應「我也不希望啊，但『目前』局勢看來是如此」、「我說照目前情況來看，保留未來可能性」。

(中時電子報)