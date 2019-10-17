106年11月7日晚間空軍新竹第三聯隊一架編號2040，由上尉何子雨駕駛的的幻象2000-5型單座戰機，進行夜航訓練時，光點於基隆北北東90浬處在雷達上消失，經過近2年仍無法找到何子雨及機黑盒子。空軍今天宣布，已經於失事海域打撈到黑盒子，並將在近日內送往法國原廠進行鑑，釐清失事原因。

空軍司令部在2017年11月7日幻象戰機失事當天，立即組成「1107專案」，迄今從未間斷及放棄，搜尋費用高達千萬。就在失事將屆滿2年之際，終於成功尋獲俗稱「黑盒子」的飛行記錄器。

其實空軍在去年就尋獲部分機體零件，但何子雨的蹤影仍毫無所獲，經過1年半等待，空軍才以殉職判定死亡，並在今年3月29日將其衣冠安葬於碧潭空軍烈士公墓。

空軍表示，即使目前黑盒子已經尋獲，但「1107專案」仍將持續進行，不會放棄任何機會及可能，今年9月重新委請專業單位，在失事海域進行打撈作業，終於獲得重大進展。

(中時電子報)