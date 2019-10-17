蔡適應爭取台船公司鎖定基隆為潛艦國造的重要產業園區，可望帶來近萬名就業機會。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

立委蔡適應上月登上國寶級海獅潛艦，支持潛艦國造。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

基隆就業中心17日舉辦就業徵才活動，吸引大基隆地區42家廠商與逾千工作職缺，其中微笑單車YouBike首度赴基隆大舉網羅人才，有望在基隆設點。立委蔡適應到場表示，爭取台船公司「潛艦國造」進駐基隆港，讓近萬就業機會留在基隆。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心，17日上午在基隆長榮桂冠酒店舉辦現場徵才媒合活動，邀請科技製造業、一般製造業、零售服務業、運輸倉儲服務業、照顧服務業、支援服務業、住宿餐飲服務業等七大類，共1003個職缺。

民進黨立委蔡適應也到場與廠商、求職者問候，傾聽勞資雙方需求，蔡適應說，感謝就業中心努力媒合下，讓基隆就業近年有顯著提昇，因應基隆港成為國際郵輪母港，相關的人才需求大增，今年底他也協調台灣港務公司，擴大舉辦郵輪產業求才就業博覽會。

他指出，台船公司目前也鎖定基隆為潛艦國造的重要產業園區，國內外廠商進駐後估計可提供將近1萬個就業機會，活絡地方產業鏈，未來潛艦、郵輪與基隆輕軌相關的北五堵產業園區，這三個產業區塊創造的就業機會，讓更多基隆囝仔留在基隆一起奮鬥。

(中時 )