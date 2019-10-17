為加速醫學研究的發展，林口長庚醫院明將舉辦「塑造醫學研究未來」國際醫學研究研討會，匯集國內外專家學者於一堂，共同剖析醫學研究未來10年的趨勢與生醫發展新領域。

林口長庚醫院副院長馮思中表示，此研討會邀請了副總統陳建仁、中研院院長廖俊智與美國、新加坡國內外頂尖研究學者參與。其中，陳建仁分享的主題為「醫學研究未來10年趨勢」。

陳建仁表示，過去生物醫學研究的進展，大幅度改善了許多疾病的防治及治療，現在則是精準醫學和人工智慧的時代。新穎的科學發現、創新的轉譯研究，將對未來的醫學造成巨大轉變，由被動的疾病治療轉由主動的健康促進及疾病預防。在不久的將來，將可能依據生物標識、健康雲和人工智慧，來制定如何使每個人的健康最佳化和疾病最小化的健康指南。

陳建仁表示，未來10年的醫學研究聚焦的領域包括：應用生物標誌的個人化醫療、醫療大數據預測疾病風險與傳染病疫情預警、防治環境污染物暴露對健康的危害、基因治療、免疫治療和細胞治療、年長者失智症與肌少症的防治、醫療人工智慧輔助早期發現疾病、3D生物列印打造人工器官等。

研討會執行秘書姚宗杰教授表示，此研討會亦邀請了國內外頂尖醫學研究專家，包括美國紀念斯隆-凱特琳癌症中心Kristian Helin教授、美國加州大學洛杉磯分校William McBride教授、美國美國傑克森實驗Chia-Lin Wei教授、新加坡國家癌症中心Bin Tean Teh（鄭敏展）教授，以及林口長庚醫院廖運範院士、陳鈴津院士等醫學重量級學者，同時也吸引了250多名醫師及研究人員報名參與。

姚宗杰表示，這次的國際研討會是一個新起點，未來將以林口長庚永慶尖端醫療園區研究大樓為平台，持續舉辦更多類似的醫學研究研討會，為國內外醫學研究與生醫產業發展的新思想、新領域提供一個交流平台，同時鼓勵年輕一代的積極參與，培育更多新人才。

(中時 )