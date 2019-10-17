2020立委選戰嘉義第二選區又出現變數，現任大林鎮長簡志偉在個人臉書許願，若再一個月嘉義縣府在大林國道轉運站工程還不動工，就要投身山區立委選戰，目前嘉義縣山區立委已有5人有意參選，簡志偉的生日願望若實現，屆時將出現6搶1的激烈局面。

大林鎮長簡志偉今天過42歲生日，他在臉書寫到「許了一個不想實現的願望，再等1個月，大林國道轉運站若仍無動工，11月18日我就登記參選立委！」簡志偉強調，自己可以不要淌混水「順派系者生、逆派系者亡」執政者的所作所為讓人看不下去。

目前嘉義縣山區立委由民進黨陳明文挑戰連任，前民進黨籍立委林國慶、國民黨籍許能通、政治素人簡明廉、前嘉義縣議員王金山等人都有意出戰拉下陳明文。

簡志偉說，大林國道轉運站是2018年前瞻計畫就匡列的預算共6500萬元，去年上任以來縣府延宕至今都不執行，「鬼到無臭無小」認為自己上任以來處處被阻擋，根本是「順派系者生、逆派系者亡」。

嘉義縣政府建設處長林聰利表示，目前在做預算書的審查，根據時程最快要11月中旬才能上網公告招標。

(中時 )