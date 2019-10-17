夢時代購物中心與統一時代百貨高雄店週年慶，將從10月24日至11月20日盛大展開，為期28天。週年慶於10月24日至11月6日於時代百貨指定化妝品品牌消費滿2,000元送200元特別券，且首四日(10/24-10/27)滿7,000元再加贈200元。

此外，兩館指定品牌合併消費滿5,000元送500元特別券，首七日(10/24-10/30)滿6,000元再加贈100元特別券，刷夢時代聯名卡享最高6％現金回饋，結合全館滿仟送佰，上看20％回饋率，並特別加碼百貨獨家「OPEN錢包」最高再享10％回饋，針對百萬刷手祭出滿額贈『DYSON 吸塵機器人』話題家電馬上入手，週年慶到夢時代採購最划算。

夢時代表示，週年慶恰逢1111購物節，夢時代針對APP會員獨家推出的『11會員日』，每月11日會員點數可1點折抵1元，因今年11月11日為週一，特別貼心回饋提前於11月10日活動開始，至11月11日2天回饋會員最高可折抵1,111元，不論平假日，輕鬆購物超優惠。同步導入統一超商「OPEN錢包」，滿足愛用行動支付用戶。週年慶期間於7-11與夢時代消費滿1,000元，最高回饋10% OPENPOINT，再享OPENPOINT點數100%折抵消費，讓「OPEN錢包」成為週年慶行動支付首選。

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