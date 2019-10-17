今日聘請石笱製作專家，謝己清代表教導學生製作及施工廠景，精湛的工法讓現場小朋友驚呼連連，直呼好厲害。(吳建輝攝)

蘇界欽也帶領小朋友到林先生廟祭拜，感念先人開墾時的辛苦付出。(吳建輝攝)

現場小朋友也大聲齊喊，邀請大家11月2日至3日到二水參加「2019二水國際跑水節」活動。(吳建輝攝)

濁水溪早期河道變化頻繁，使流域內的先人性命屢屢遭受威脅，於是研發出的治水法寶「籠仔篙」，除了可以堵絕濁水溪的水患又可以引水到內陸平原灌溉，隨著時代的變遷製作「籠仔篙」的技術也將失傳，二水鄉長蘇界欽17日特別邀請鄉內3間小學及二水鄉立幼兒園的小朋友，一起到林先生廟前由老師傅示範傳授「籠仔篙」製作，進而了解「籠仔篙」的功用及先人早期治水的辛勞。

據傳施世榜在籌建八堡圳時遇到瓶頸，一位自稱林先生突現身指導，使八堡圳得以順利完工，鄉民為感念林先生付出，除建林先生廟以外，每年也在八堡圳舉行跑水祭，以感念先人付出，2003年起彰化縣政府結合觀光將跑水祭納入台灣文化節慶中，每年吸引許多民眾前來朝聖，也演變成現今的「跑水節」。

蘇界欽表示，「籠仔篙」為濁水溪特有的文化資產，現在的年輕人很少有機會接觸「籠仔篙」，趁著跑水節讓年輕人有機會了解先人的智慧，也帶著同學一起到林先生廟裡參拜感謝先人付出，現公所也積極將「籠仔篙」推廣成文創作品，也用來美化二水車站及八堡圳周邊。

蘇界欽說，今年時逢八堡圳開圳300周年，今年將以「通圳300年，藝起榮耀八堡圳」為主軸，在11月2至3日盛大舉辦2019二水國際跑水節，規劃一系列精采活動，結合藝術、文化與祭典，也能夠透過現場DIY體驗，了解先人開墾的辛苦歷程，並喚起民眾感念先人的付出與貢獻。

(中時 )